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Coreia do Norte realizou exercício com lança-foguetes múltiplos de calibre 600 mm (KCNA)

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AFP
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Repórter
14/03/2026 20:05

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A Coreia do Norte realizou um teste de seu sistema de lançamento múltiplo de foguetes (MRLS) de "última geração", informou a mídia estatal neste domingo (15, sábado 14 no Brasil), um dia após Seul ter identificado o lançamento de aproximadamente 10 mísseis balísticos. 

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O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste no sábado, que "envolveu doze lança-foguetes múltiplos de ultraprecisão de calibre 600 mm e duas companhias de artilharia", segundo a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA). 

Kim afirmou que o exercício causaria aos inimigos de Pyongyang "em um alcance de 420 quilômetros" uma sensação de "inquietação", assim como "uma compreensão profunda do poder destrutivo da arma nuclear tática", acrescentou. 

A KCNA informou neste domingo que os "foguetes lançados devastaram seu alvo em uma ilha no Mar do Leste da Coreia, a cerca de 364,4 km de distância, com 100% de precisão, demonstrando mais uma vez o poder destrutivo de seu ataque concentrado e o valor militar do sistema". 

Kim elogiou o MLRS como uma "arma muito letal, porém atrativa". 

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) afirmou ter detectado múltiplos lançamentos neste sábado, vindos do Norte em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

O palácio presidencial em Seul condenou os lançamentos como uma "provocação que viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU" e instou Pyongyang a interromper imediatamente tais ações. 

Os lançamentos ocorreram horas depois de o primeiro-ministro sul-coreano, Kim Min-seok, ter afirmado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que uma reunião com Kim Jong-un seria algo "bom".

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des/acb/ad/cjc/aa

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