Sinner vence Zverev e vai disputar sua 1ª final de Indian Wells

AFP
AFP
14/03/2026 19:29

O italiano Jannik Sinner derrotou o alemão Alexander Zverev ´por 2 sets a 0 neste sábado (14) e avançou para sua primeira final do Masters 1000 de Indian Wells — onde poderá reencontrar Carlos Alcaraz. 

Sinner, número dois do mundo, impôs a Zverev (4º) sua sexta derrota consecutiva, vencendo com parciais de 6-2 e 6-4 em apenas uma hora e 23 minutos na primeira semifinal masculina. 

O italiano de 24 anos fechou a partida neste sábado em 1 hora e 23 minutos, mostrando-se muito superior a Zverev, de 28 anos, que vacilou na maioria dos pontos decisivos.

No primeiro set, Sinner quebrou o saque de Zverev logo na primeira oportunidade, aproveitando um erro deste e abrindo 3-2, um cenário que se repetiu dois games depois (5-2), antes de outro erro não forçado do alemão no segundo set point. 

Zverev conseguiu salvar seu saque três vezes no início do segundo set (1-0), e Sinner salvou o único break point que enfrentou com um ace (3-3), antes de garantir a quebra decisiva no game seguinte.

Alcaraz, número um do ranking da ATP, vai enfrentar o russo Daniil Medvedev em busca de uma vaga em sua terceira final no deserto da Califórnia.

