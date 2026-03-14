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Coreia do Norte realizou exercício com lançadores de foguetes múltiplos de calibre 600 mm

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AFP
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Repórter
14/03/2026 19:05

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A Coreia do Norte realizou um teste de seu sistema de lançamento múltiplo de foguetes (MRLS) de "última geração", informou a mídia estatal neste domingo (15, sábado no Brasil), um dia depois de Seul ter identificado o lançamento de aproximadamente 10 mísseis balísticos. 

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O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste no sábado, que "envolveu doze lançadores múltiplos de foguetes de calibre 600 mm de ultraprecisão e duas companhias de artilharia", segundo a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

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des/acb/ad/cjc/aa

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