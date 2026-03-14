Arsenal derrota Everton (1-0) e acelera rumo ao título; Newcastle vence Chelsea

Com dois gols nos minutos finais, o líder Arsenal garantiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Everton, neste sábado (14), pela 30ª rodada da Premier League, enquanto o Newcastle venceu o Chelsea por 1 a 0.

O atacante sueco Viktor Gyökeres (89') e o jovem de 16 anos Max Dowman (90'+7) garantiram três pontos valiosos que colocaram os 'Gunners' mais perto do título da liga.

A vitória leva o time do técnico Mikel Arteta a 70 pontos e amplia temporariamente para 10 pontos a vantagem sobre o Manchester City, que visita o West Ham neste sábado e tem um jogo a menos.

A euforia dos minutos finais no norte de Londres contrastou fortemente com a crescente tensão, já que o placar permanecia 0 a 0, mas o primeiro gol veio ainda no tempo regulamentar aliviando a torcida.

O zagueiro equatoriano Piero Hincapié dominou no peito um cruzamento na segunda trave, tocando a bola quase na linha do gol para Gyökeres, que balançou a rede pela décima primeira vez nesta edição da Premier League.

Em uma jogada desesperada — já no último dos seis minutos de acréscimos — o goleiro inglês Jordan Pickford decidiu se aventurar na área adversária para tentar cabecear um escanteio. Mas sua aposta não deu certo.

- Goleador mais jovem da história -

Os donos da casa lançaram um contra-ataque, superaram a defesa e Dowman — finalizando para o gol vazio — se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Premier League: um gol histórico que os aproximou ainda mais do sonho de conquistar o título.

Com isso, ele superou o recorde que pertencia a James Vaughan desde 2005, quando marcou aos 16 anos e 270 dias, quando ainda jogava pelo Everton.

"Ele mudou o jogo a cada vez que tocou na bola. Ele fez as coisas acontecerem e começamos a nos tornar uma ameaça", comentou o técnico Mikel Arteta sobre o jovem. "Fazer algo assim nessa idade — nesse contexto, com a pressão e a expectativa de vencer a partida — não é normal".

O Arsenal — que sonha em levantar seu primeiro troféu da Premier League desde 2004, após três anos consecutivos terminando em segundo lugar — recebeu o Everton com parte de sua atenção já voltada para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O clube londrino empatou em 1 a 1 no jogo de ida na Alemanha contra o Bayer Leverkusen e disputará a vaga nas quartas de final na terça-feira, no Emirates Stadium.

A poucos quilômetros dali, em Stamford Bridge, os 'Blues' e os 'Magpies' também se enfrentaram em meio à disputa de seus respectivos jogos da Liga dos Campeões: o Chelsea terá que reverter uma grande desvantagem após sofrer uma goleada de 5 a 2 em sua visita ao Paris Saint-Germain, enquanto o Newcastle viajará para encarar o Barcelona após um empate em 1 a 1 no norte da Inglaterra.

Os visitantes, no meio da tabela após uma temporada irregular, conquistaram os três pontos graças a um gol de Anthony Gordon aos 18 minutos. Com 42 pontos, o Newcastle ocupa a 9ª posição, seis pontos atrás do Chelsea, que está em 5º lugar e já garantiu uma vaga na Liga Europa.

O Chelsea, atual campeão da Copa do Mundo de Clubes, venceu apenas uma de suas últimas quatro partidas na Premier League. Na disputa por uma vaga no cobiçado Top 4 — posição atualmente ocupada pelo Aston Villa, com 48 pontos —, os 'Blues' podem ser ultrapassados no domingo pelo Liverpool (6º, 48 pontos), que recebe o Tottenham (16º).

Nas outras partidas deste sábado, Burnley (18º) e Bournemouth (10º) empataram em 0 a 0, e o Brighton (11º) derrotou o Sunderland (13º) por 1 a 0.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Sábado, 14 de março

Sunderland - Brighton 0 - 1

Burnley - AFC Bournemouth 0 - 0

Chelsea - Newcastle 0 - 1

Arsenal - Everton 2 - 0

West Ham - Manchester City

Domingo, 15 de março

(11h00) Crystal Palace - Leeds

Manchester United - Aston Villa

Nottingham - Fulham

(13h30) Liverpool - Tottenham

Segunda-feira, 16 de março

(17h00) Brentford - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39

2. Manchester City 60 29 18 6 5 59 27 32

3. Manchester United 51 29 14 9 6 51 40 11

4. Aston Villa 51 29 15 6 8 39 34 5

5. Chelsea 48 30 13 9 8 53 35 18

6. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9

7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4

8. Everton 43 30 12 7 11 34 35 -1

9. Newcastle 42 30 12 6 12 43 43 0

10. AFC Bournemouth 41 30 9 14 7 44 46 -2

11. Brighton 40 30 10 10 10 39 36 3

12. Fulham 40 29 12 4 13 40 43 -3

13. Sunderland 40 30 10 10 10 30 35 -5

14. Crystal Palace 38 29 10 8 11 33 35 -2

15. Leeds 31 29 7 10 12 37 48 -11

16. Tottenham 29 29 7 8 14 39 46 -7

17. Nottingham 28 29 7 7 15 28 43 -15

18. West Ham 28 29 7 7 15 35 54 -19

19. Burnley 20 30 4 8 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30

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