Hezbollah relata 'confrontos diretos' com forças israelenses no sul do Líbano
compartilheSIGA
O grupo libanês pró-Irã Hezbollah informou, na noite deste sábado (14), que estava em "confrontos diretos" com o exército israelense na localidade de Jiam, no sul do Líbano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os confrontos começaram às 21h20 (16h20 no horário de Brasília) e envolveram "armas leves e de pequeno calibre, assim como projéteis do tipo foguete", segundo um comunicado.
O Hezbollah acrescentou que atacou forças israelenses em três localidades fronteiriças.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lk/dcp/anb/cab/ad/vel/aa