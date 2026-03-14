Presidente de Cuba reconhece 'mal-estar' social, mas denuncia atos de vandalismo em protestos

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconheceu neste sábado (14) o "mal-estar" social causado pelos apagões e pela escassez de alimentos que assolam a ilha, mas denunciou os atos de vandalismo cometidos durante os recentes protestos e garantiu que não haverá impunidade para a violência.

"O mal-estar causado pelos prolongados apagões é compreensível entre o nosso povo", mas "o que nunca será compreensível, justificado ou aceitável é a violência", escreveu o presidente em sua conta no X, após várias pessoas invadirem a sede do Partido Comunista no município de Morón, a cerca de 460 quilômetros de Havana, durante a madrugada.

"Não haverá impunidade para o vandalismo e a violência", afirmou Díaz-Canel.

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