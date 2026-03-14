Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Suíça nega sobrevoo ao seu território por aviões dos EUA ligados à guerra contra o Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/03/2026 17:05

compartilhe

SIGA

O governo suíço anunciou, neste sábado (14), que recusou dois pedidos dos Estados Unidos para sobrevoar seu território por aeronaves ligadas à guerra no Oriente Médio por seu "direito à neutralidade".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os Estados Unidos apresentaram vários pedidos de sobrevoo para aviões militares, informou o governo suíço em um comunicado.

"No total, dois pedidos relacionados com a guerra no Irã foram rejeitados, ao mesmo tempo em que um voo de manutenção e duas demandas de sobrevoo por aviões de transporte foram aprovadas", detalhou.

Os dois pedidos rejeitados se referem a sobrevoos em 15 de março de "aviões de reconhecimento".

O governo suíço destacou que "os Estados Unidos e Israel estão em guerra contra o Irã" e, portanto, "se aplica o direito de neutralidade". 

Ressaltou, ainda, que "o direito à neutralidade proíbe sobrevoos efetuados com fins militares pelas partes que participam de um conflito". 

Ao contrário, são autorizados "voos para fins humanitários ou médicos, inclusive o transporte de feridos, assim como sobrevoos sem relação com o conflito".

Desde 1815, a Suíça é reconhecida oficialmente como um país neutro pela comunidade internacional. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/eg/ahg/mvv

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel suica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay