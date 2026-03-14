Inundações no Quênia deixam ao menos 62 mortos, segundo a polícia

As inundações provocadas pelas chuvas torrenciais da semana passada no Quênia provocaram a morte de pelo menos 62 pessoas, informou a polícia em um balanço divulgado neste sábado (14).

"Até hoje, o número de vítimas chegou, infelizmente, a 62, entre elas 46 homens, oito mulheres e oito crianças", informou a polícia queniana em um comunicado.

Mais de duas mil famílias foram deslocadas em todo o país, acrescentou a nota, publicada na rede X.

As fortes chuvas que caíram no fim da semana passada transformaram as vias principais de Nairóbi, a capital, em enxurradas que inundaram milhares de casas e comércios.

Várias regiões do Quênia seguem sofrendo com fortes chuvas, segundo a polícia, que recomendou à população "prudência extrema" e para seguir as atualizações e instruções das autoridades.

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