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Trump diz que outros países 'devem se ocupar' da segurança do Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
14/03/2026 16:41

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado (14) que os países que dependem do petróleo transportado pelo Estreito de Ormuz devem assumir a responsabilidade de manter a passagem aberta, embora tenha declarado que os Estados Unidos auxiliariam nessa tarefa em meio aos ataques do Irã.

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"Os Estados Unidos derrotaram e aniquilaram completamente o Irã, tanto militar quanto economicamente, e de todas as outras formas, mas os países do mundo que recebem petróleo através do Estreito de Ormuz devem se ocupar dessa passagem, e nós ajudaremos, MUITO!", disse ele nas redes sociais. 

"Os Estados Unidos também coordenarão com esses países para garantir que tudo transcorra de forma rápida, tranquila e bem", observou.

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bgs/acb/ad/vel/aa

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