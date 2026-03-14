Inter de Milão tropeça em casa contra Atalanta (1-1)

Seis dias após a derrota no dérbi para o Milan (1-0), a Inter perdeu mais dois pontos, ao empatar em 1 a 1 com a Atalanta neste sábado (14), pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

Os 'nerazzurri' abriram o placar aos 26 minutos com um gol de seu prodígio Francesco Pio Esposito, mas sofreu o empate na reta final (82'), quando o atacante da Atalanta, Nikola Krstovic, aproveitou um rebote do goleiro Yann Sommer.

Até esse momento, a Inter, ainda sem seu capitão e artilheiro Lautaro Martínez, lesionado, havia dominado claramente a partida contra um adversário que vinha de uma goleada de 6 a 1 sofrida para o Bayern de Munique em Bergamo, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Além disso, a Inter ficará sem seu técnico, Cristian Chivu, pelo menos na próxima partida. O treinador romeno foi expulso por protestar contra a decisão do árbitro em relação ao lance que resultou no gol de empate.

Durante uma disputa de bola com Denzel Dumfries, que estava sob pressão na entrada da área, Kamaldeen Sulemana teria recuperado a posse e derrubado o volante holandês.

- Gol com polêmica -

Embora Yann Sommer tenha conseguido espalmar o chute de Sulemana, o goleiro suíço nada pôde fazer quando a bola voltou para os pés de Nikola Krstovic, que — completamente livre dentro da área — não teve dificuldades para empurrá-la para o fundo da rede.

Apesar dos protestos dos jogadores da Inter, o árbitro Gianluca Manganiello validou o gol. Chivu tentou invadir o campo, o que levou o árbitro a mostrar-lhe o segundo cartão amarelo.

A fúria da Inter e de seus torcedores aumentou ainda mais com outra decisão da arbitragem: a recusa em marcar um pênalti nos acréscimos, após uma falta em Davide Frattesi dentro da área. Logo após o apito final, vários jogadores correram em direção ao árbitro para exigir uma explicação.

Ninguém da Inter falou com a imprensa após a partida, em protesto contra as decisões da arbitragem.

"Gostei muito da reação da equipe. É fácil seguir abalado quando faz apenas quatro dias que jogamos contra o Bayern", disse o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino.

Apesar de tudo, a Inter se manteve firme na liderança da Serie A (68 pontos), com uma vantagem de oito pontos sobre o Milan.

No entanto, seus arquirrivais — que chegaram a ficar 10 pontos atrás — podem reduzir a diferença para cinco pontos caso vençam a Lazio neste domingo, em Roma.

O Napoli reduziu a diferença para nove pontos em relação aos líderes após a vitória por 2 a 1 sobre o Lecce no estádio Diego Armando Maradona.

O atual campeão da Serie A viu seu modesto adversário (16º colocado) abrir o placar aos 3 minutos, antes de virar o jogo com gols de Rasmus Højlund e Matteo Politano.

Essa vitória consolidou a equipe na terceira posição, com 59 pontos, oito a mais que o Como (4º colocado), que enfrenta a Roma (5ª colocada) no domingo.

A partida foi interrompida por alguns minutos quando o jogador do Lecce, Lameck Banda, desmaiou. Ele foi retirado de maca, mas permaneceu consciente.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 13 de março

Torino - Parma 4 - 1

Sábado, 14 de março

Inter - Atalanta 1 - 1

Napoli - Lecce 2 - 1

(16h45) Udinese - Juventus

Domingo, 15 de março

(08h30) Hellas Verona - Genoa

(11h00) Sassuolo - Bologna

Pisa - Cagliari

(14h00) Como - Roma

(16h45) Lazio - Milan

Segunda-feira, 16 de março

(16h45) Cremonese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 68 29 22 2 5 65 23 42

2. Milan 60 28 17 9 2 44 20 24

3. Napoli 59 29 18 5 6 45 30 15

4. Como 51 28 14 9 5 46 21 25

5. Roma 51 28 16 3 9 38 21 17

6. Juventus 50 28 14 8 6 50 28 22

7. Atalanta 47 29 12 11 6 40 27 13

8. Bologna 39 28 11 6 11 37 34 3

9. Sassuolo 38 28 11 5 12 35 38 -3

10. Lazio 37 28 9 10 9 28 28 0

11. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8

12. Parma 34 29 8 10 11 21 36 -15

13. Torino 33 29 9 6 14 32 50 -18

14. Genoa 30 28 7 9 12 34 40 -6

15. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8

16. Lecce 27 29 7 6 16 21 39 -18

17. Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42 -12

18. Cremonese 24 28 5 9 14 22 40 -18

19. Hellas Verona 18 28 3 9 16 22 49 -27

20. Pisa 15 28 1 12 15 20 48 -28

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