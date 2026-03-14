Perdas humanas na guerra do Oriente Médio

Desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, o conflito se espalhou pela região e já causou mortes em diversos países do Oriente Médio.

Devido a restrições impostas à imprensa, a AFP não conseguiu verificar de forma independente todos os números de vítimas apresentados abaixo.

Esses números são baseados em dados fornecidos por governos, militares, autoridades de saúde e organizações humanitárias nos países afetados.

Irã

O Ministério da Saúde iraniano declarou em 8 de março que mais de 1.200 pessoas morreram, incluindo cerca de 200 mulheres e 200 crianças menores de 12 anos, e que mais de 10.000 civis ficaram feridos.

A ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, registrou mais de 1.825 mortes em 11 de março, das quais quase 1.300 eram civis, incluindo pelo menos 200 crianças.

Israel

Os serviços de socorro e autoridades relataram um total de 14 mortes desde o início da guerra.

Segundo as equipes de resgate, 12 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, e dezenas ficaram feridas em Israel desde que o Irã começou a disparar mísseis contra seu território em retaliação aos bombardeios israelenses e americanos, segundo uma contagem da AFP baseada em seus relatos.

O exército israelense, por sua vez, anunciou a morte de dois soldados durante combates no sul do Líbano.

Líbano

Segundo o Ministério da Saúde libanês, 826 pessoas morreram desde o início dos confrontos entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março, incluindo 106 crianças e 31 profissionais de saúde.

O exército libanês informou que três de seus soldados morreram.

O Hezbollah não divulgou nenhuma informação sobre suas baixas.

Região do Golfo

As autoridades dos países do Golfo e o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) relataram 26 mortes na região desde o início dos ataques iranianos, 13 das quais eram civis.

Entre os militares ou membros das forças de segurança, sete são americanos.

- No Kuwait, o exército e o Ministério da Saúde relataram seis mortes: dois soldados kuwaitianos, dois guardas de fronteira e dois civis, incluindo uma menina de 11 anos.

- O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e o gabinete de imprensa de Dubai relataram seis mortes: quatro civis e dois militares que morreram em um acidente de helicóptero atribuído a uma falha técnica.

- A agência de defesa civil da Arábia Saudita relatou duas mortes.

- O Ministério do Interior do Bahrein também relatou duas mortes.

- O centro de segurança marítima de Omã anunciou a morte de um marinheiro no mar e de dois trabalhadores estrangeiros em um ataque com drone a uma área industrial.

- No Catar, o Ministério do Interior informou que 16 pessoas ficaram feridas, sem relatos de mortes.

- O Centcom também confirmou a morte de seis militares americanos no Kuwait e um na Arábia Saudita.

Iraque

Pelo menos 49 pessoas morreram no Iraque desde o início do conflito, segundo uma contagem da AFP baseada em declarações de grupos armados e autoridades governamentais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na sexta-feira a morte de um soldado francês em um ataque com drone na região de Erbil. Esta é a primeira morte de um militar francês no conflito.

O exército dos Estados Unidos relatou na sexta-feira seis mortes na queda de um avião-tanque no dia anterior no Iraque, enfatizando que "a perda da aeronave não foi causada por fogo inimigo".

Grupos pró-Irã no Iraque lamentaram a morte de 35 de seus membros em ataques aéreos que atribuem a Israel e aos Estados Unidos.

Organizações rebeldes curdas anunciaram a morte de pelo menos cinco militantes curdos iranianos em bombardeios atribuídos ao Irã contra suas posições no norte do país.

Fontes curdas indicaram que um agente de segurança aeroportuária foi morto em um ataque com drone no aeroporto de Erbil.

Autoridades informaram que um civil foi morto por estilhaços de foguete após um bombardeio a sudeste de Bagdá.

Jordânia

Segundo o exército, 28 pessoas ficaram feridas em diversas regiões da Jordânia por destroços de mísseis e drones iranianos.

Não há relatos de mortes.

Síria

Segundo a mídia estatal síria, oito pessoas ficaram feridas por destroços que caíram durante a troca de disparos entre Irã e Israel em 9 de março.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/th/dth/bds/ahg/eg/aa