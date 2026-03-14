Ataque a tiros mortal atrasa entrada de fãs em torneio de golfe nos EUA

Um ataque a tiros que deixou dois mortos levou os organizadores do torneio de golfe The Players Championship, nos Estados Unidos, a adiarem a entrada do público antes da terceira rodada, marcada para este sábado (14).

O gabinete do xerife do condado de St. Johns, em Ponte Vedra Beach, Flórida, informou que duas pessoas foram baleadas e mortas em uma troca de tiros que ocorreu na noite de sexta-feira, a aproximadamente 1,6 km do TPC Sawgrass, local do torneio.

O suspeito fugiu em direção ao campo de golfe, mas foi detido na madrugada deste sábado no condado de Nassau, quase 50 km ao norte do local do torneio.

O xerife Robert Hardwick identificou o suposto atirador como Christian Barrios, de 32 anos, e revelou que o suspeito havia entrado em contato com funcionários do TPC Sawgrass enquanto fugia do local.

"Ele levou o que acreditamos ser um rádio pertencente ao PGA Tour, não um dos nossos, e sabemos que ele o jogou fora depois", disse Hardwick em uma coletiva de imprensa.

"Nossos cães farejadores encontraram o rastro quando chegaram ao local", acrescentou.

O incidente levou os organizadores do torneio a adiarem a entrada do público no campo em 90 minutos na manhã deste sábado por "razões operacionais", embora a terceira rodada tenha começado no horário previsto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rcw/ea/raa/iga/aa