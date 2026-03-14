Bayern de Munique arranca empate (1-1) contra Leverkusen; Dortmund vence, mas continua distante
Em desvantagem no placar e jogando com dez homens durante quase uma hora, o Bayern de Munique conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Bayer Leverkusen, neste sábado (14), resultado que permite ao Borussia Dortmund diminuir a diferença em relação ao líder da Bundesliga.
Graças à vitória em casa diante do Augsburg (2-0), o Dortmund está agora nove pontos atrás do gigante de Munique (58 contra 67 pontos), no momento em que restam oito rodadas para o fim do campeonato alemão.
Em partida disputada em meio às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Leverkusen (que enfrenta o Arsenal por uma vaga nas quartas de final) abriu o placar logo aos 6 minutos por meio do espanhol Aleix García, antes de o colombiano Luis Díaz empatar para o Bayern, que vinha de uma goleada de 6 a 1 sobre a Atalanta, em Bergamo.
O Bayern de Munique teve dois gols anulados, um de Jonathan Tah e outro de Harry Kane, ambos por toque de mão.
A equipe do técnico Vincent Kompany teve que jogar com dez homens a partir dos 42 minutos, após a expulsão de Nicolas Jackson, e depois com dois a menos após Luis Díaz receber o segundo cartão amarelo nos minutos finais da partida.
Nos acréscimos, um gol do Leverkusen foi anulado por impedimento milimétrico.
Em Dortmund, Karim Adeyemi e Luca Reggiani garantiram os três pontos para o Dortmund contra o Augsburg, dando um toque de suspense à reta final da temporada da Bundesliga. No entanto, o título segue muito próximo para o Bayern.
--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão:
Sexta-feira
B. Mönchengladbach - St Pauli 2 - 0
Sábado, 14 de março
Borussia Dortmund - Augsburg 2 - 0
Eintracht Frankfurt - Heidenheim 1 - 0
Bayer Leverkusen - Bayern de Munique 1 - 1
Hoffenheim - Wolfsburg 1 - 1
(14h30) Hamburgo - Colônia
Domingo, 15 de março
(11h30) Werder Bremen - Mainz
(13h30) Freiburg - Union Berlin
(15h30) Stuttgart - RB Leipzig
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 67 26 21 4 1 93 25 68
2. Borussia Dortmund 58 26 17 7 2 55 26 29
3. Hoffenheim 50 26 15 5 6 54 34 20
4. Stuttgart 47 25 14 5 6 50 34 16
5. RB Leipzig 47 25 14 5 6 48 34 14
6. Bayer Leverkusen 45 26 13 6 7 49 33 16
7. Eintracht Frankfurt 38 26 10 8 8 49 49 0
8. Freiburg 34 25 9 7 9 37 42 -5
9. Augsburg 31 26 9 4 13 31 45 -14
10. Hamburgo 29 25 7 8 10 28 36 -8
11. Union Berlin 28 25 7 7 11 30 42 -12
12. B. Mönchengladbach 28 26 7 7 12 30 43 -13
13. Werder Bremen 25 25 6 7 12 29 45 -16
14. Colônia 24 25 6 6 13 34 43 -9
15. Mainz 24 25 5 9 11 29 41 -12
16. St Pauli 24 26 6 6 14 23 42 -19
17. Wolfsburg 21 26 5 6 15 35 56 -21
18. Heidenheim 14 26 3 5 18 24 58 -34
