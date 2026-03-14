'Não há nenhum problema com o novo líder supremo', afirma ministro iraniano

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado (14), em entrevista a um canal de televisão americano, que "não há nenhum problema" com Mojtaba Khamenei, que ainda não fez nenhuma aparição pública desde que foi nomeado líder supremo do Irã em 8 de março.

"Vocês logo verão, suponho, que não há nenhum problema com o novo líder supremo", que foi ferido em um bombardeio, disse o ministro ao canal MSNow em resposta a uma pergunta sobre seu estado de saúde.

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