Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Não há nenhum problema com o novo líder supremo', afirma ministro iraniano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/03/2026 15:29

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado (14), em entrevista a um canal de televisão americano, que "não há nenhum problema" com Mojtaba Khamenei, que ainda não fez nenhuma aparição pública desde que foi nomeado líder supremo do Irã em 8 de março.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vocês logo verão, suponho, que não há nenhum problema com o novo líder supremo", que foi ferido em um bombardeio, disse o ministro ao canal MSNow em resposta a uma pergunta sobre seu estado de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lb/eml/dga/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay