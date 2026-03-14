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Ministro do Esporte da Rússia defende reintegração de atletas, hino e bandeira nos Jogos Paralímpicos

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AFP
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Repórter
14/03/2026 15:17

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O ministro do Esporte da Rússia, Mikhail Degtyarev, defendeu neste sábado (14), em entrevista à AFP, a reintegração dos atletas russos, juntamente com seu hino e bandeira, aos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina.

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A decisão de permitir a participação de seis atletas da Rússia provocou indignação em Kiev e entre diversos governos europeus. "As massas sempre apoiaram a Rússia, e vemos isso em todas as competições internacionais", afirmou o ministro russo em um comunicado à AFP.

"Quando a bandeira russa é hasteada e o hino nacional russo é tocado, ninguém se incomoda com isso", disse Degtyarev, que também preside o Comitê Olímpico Russo. 

Ele classificou como "preocupantes" e "antidesportivas" as ações de alguns atletas alemães nos Jogos Paralímpicos, que se distanciaram dos atletas russos no pódio durante a cerimônia de premiação. 

No entanto, Degtyarev considerou o ocorrido um "incidente isolado" e afirmou que aqueles que desejam boicotar a Rússia são uma "minoria".

Até o momento, os atletas russos conquistaram nove medalhas, cinco delas de ouro, nos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina, ocupando a quinta posição no quadro de medalhas.

A cerimônia de encerramento está marcada para domingo. A cerimônia de abertura foi boicotada por representantes da Ucrânia e de alguns países europeus. 

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bur/ll/gk/iga/ahg/aa

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