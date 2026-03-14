Exército da Jordânia diz ter interceptado 79 mísseis e drones iranianos em uma semana

O exército jordaniano anunciou, neste sábado (14), que interceptou 79 mísseis e drones lançados pelo Irã contra este país na segunda semana da guerra contra os Estados Unidos e Israel.

Em um comunicado, o exército informou que "85 mísseis e drones foram lançados diretamente a partir do Irã" em direção ao território jordaniano durante a semana contra "sítios vitais".

Segundo o exército, 79 destes projéteis foram interceptados, enquanto cinco drones e um míssil impactaram o território jordaniano.

Um porta-voz da Direção da Segurança Pública informou que a queda de 93 destroços de mísseis e drones provocou nove feridos durante a semana.

No sábado passado, um dirigente militar jordaniano acusou o Irã de ter atacado instalações estratégicas do país, e afirmou que 119 mísseis e drones foram lançados contra a Jordânia durante a primeira semana da guerra.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã em uma operação de envergadura que provocou a morte do guia supremo iraniano, Ali Khamenei.

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