Ataque na zona industrial iraniana de Isfahan deixa 15 mortos (imprensa estatal)
Um ataque com mísseis contra uma área industrial de Isfahan, no centro do Irã, deixou 15 mortos, informou neste sábado(14) a agência de notícias iraniana Fars.
Segundo a Fars, o ataque “tinha como alvo uma fábrica que produzia equipamentos de aquecimento e ar-condicionado” onde “havia operários trabalhando”, já que sábado é dia útil no Irã.
A AFP não pôde verificar imediatamente esse balanço.
