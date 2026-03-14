Defesa Civil de Gaza reporta seis mortos em ataques israelenses

A Defesa Civil de Gaza anunciou, neste sábado (14), a morte de seis pessoas em ataques israelenses ocorridos no último dia, em um novo episódio de violência no território palestino em plena expansão da guerra no Oriente Médio.

Dois policiais e um civil morreram em um ataque na madrugada deste sábado na cidade de Khan Yunis (sul), informou esta agência de socorro, que opera sob a autoridade do movimento islamista palestino Hamas.

Na noite de sexta-feira, um ataque dirigido contra um grupo de civis na região leste da Cidade de Gaza (norte) deixou três mortos. Os corpos foram levados ao hospital Al Shifa, o principal centro hospitalar da região, acrescentou a fonte.

Contactado pela AFP, o exército israelense não fez nenhum comentário até o momento.

Israel e Hamas se acusam mutuamente de violar o precário cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra na Faixa de Gaza.

A violência continua no território, enquanto o exército israelense prossegue, juntamente com os Estados Unidos, com sua ofensiva contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro.

Ao menos 658 palestinos morreram desde 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

Enquanto isso, Israel contabilizou cinco soldados mortos em suas fileiras desde o início da trégua.

Devido às restrições impostas aos meios de comunicação em Gaza e às dificuldades de acesso ao terreno - as autoridades israelenses seguem proibindo a imprensa internacional de entrar no território -, a AFP não pode verificar de forma independente a informação fornecida pelas partes.

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