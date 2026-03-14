Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã ameaça empresas dos EUA na região em caso de ataque a suas instalações energéticas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/03/2026 13:22

compartilhe

SIGA

O Irã atacará instalações de empresas americanas na região do Golfo se suas instalações energéticas forem atacadas na guerra contra Estados Unidos e Israel, advertiu, neste sábado (14), o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Ira vai responder qualquer ataque contra suas instalações energéticas", destacou a TV estatal iraniana, citando Araghchi.

A advertência foi divulgada depois de ataques americanos contra a infraestrutura militar e petroleira na ilha de Kharg, principal centro de exportação de petróleo iraniano.

"Se as instalações iranianas forem atacadas, nossas forças vão atacar as instalações de empresas americanas na região ou de empresas nas quais os Estados Unidos tiverem participação", advertiu o diplomata.

Além disso, prometeu que Teerã "agirá com cautela para garantir que não sejam atacadas áreas densamente povoadas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sjw/ahg/eg/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia energia eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay