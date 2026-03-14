Morre, aos 96 anos, o filósofo alemão Jürgen Habermas

O filósofo alemão Jürgen Habermas morreu aos 96 anos, informou à AFP, neste sábado (14), uma porta-voz de sua editora, Suhrkamp Verlag.

Habermas morreu em Starnberg, no sul da Alemanha, segundo informação fornecida por sua família.

Ele foi o intelectual alemão mais influente de sua geração, envolvido em todos os grandes debates do pós-guerra e considerando a Europa o único remédio frente ao auge dos nacionalismos.

Em seus últimos anos, dedicou seu tempo a promover um projeto federal europeu, a fim de evitar que o Velho Continente caísse novamente, como ocorreu no século XX, nas rivalidades nacionalistas.

Ao longo de sua vida, vinculou filosofia e política, pensamento e ação. Sua autoridade moral lhe rendeu vários reconhecimentos internacionais.

Depois de ter sido a voz dos protestos estudantis alemães nos anos 1960, trinta anos depois se tornou alvo de criticas, ao denunciar os riscos de um "fascismo de esquerda" para o Estado de Direito.

Em 1989, criticou as modalidades da reunificação alemã, guiadas principalmente pelas exigências do mercado e que faziam do Deutsche Mark (o marco alemão) seu estandarte.

Nascido em 18 de junho de 1929 em Düsseldorf, Habermas foi incorporado às Juventudes Hitleristas, embora fosse jovem demais para participar ativamente da guerra.

Durante sua adolescência, foi profundamente marcado pelo colapso do nazismo.

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