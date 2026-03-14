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Vencedores do Oscar de Melhor Filme dos últimos 20 anos

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Repórter
14/03/2026 10:23

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Rumo à 98ª edição do Prêmio da Academia neste domingo(15) em Hollywood, segue abaixo uma lista com os vencedores do Oscar de Melhor Filme nos últimos 20 anos. 

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Neste ano, dez filmes concorrem ao principal troféu da noite: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

2025 - "Anora"

2024 - "Oppenheimer"

2023 - "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo"

2022 - "Coda"

2021 - "Nomadland"

2020 - "Parasita"

2019 - "Green Book: O Guia"

2018 - "A Forma Da Água"

2017 - "Moonlight"

2016 - "Spotlight: Segredos Revelados"

2015 - "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)"

2014 - "12 Anos De Escravidão"

2013 - "Argo"

2012 - "O Artista"

2011 - "O Discurso Do Rei"

2010 - "Guerra ao Terror "

2009 - "Quem Quer Ser Um Milionário?"

2008 - "Onde os Fracos Não Têm Vez"

2007 - "Os Infiltrados"

2006 - "Crash: No Limite"

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bur/sst/pr/dga/jc

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