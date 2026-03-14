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Pelo menos quatro mortos na Ucrânia em ataque russo

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Repórter
14/03/2026 09:59

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Pelo menos quatro pessoas morreram em um ataque russo “maciço” contra várias regiões da Ucrânia, sobretudo a capital, Kiev, onde a infraestrutura energética foi alvo, anunciaram as autoridades neste sábado(14). 

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“A região de Kiev viveu outra noite difícil. Infelizmente, o balanço já chega a quatro mortos. Quinze habitantes da região ficaram feridos”, anunciou no Telegram o governador regional, Mikola Kaláshnik. 

Segundo o presidente Volodimir Zelensky, o “ataque maciço” também atingiu as regiões de Sumi (norte), Kharkiv (nordeste), Dnipro (centro) e Mykolaiv (sul). 

“O principal alvo dos russos eram as infraestruturas energéticas da região de Kiev, mas, infelizmente, prédios residenciais, escolas e estabelecimentos comerciais civis também foram diretamente atingidos e sofreram danos”, afirmou. 

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 430 drones e 68 mísseis durante esse ataque, dos quais 402 e 58, respectivamente, foram interceptados. 

“Cada noite de ataques russos desse tipo lembra a todos os nossos aliados que as defesas antiaéreas (...) constituem, na realidade, uma necessidade diária”, declarou Zelensky. 

Desde o início da guerra no Oriente Médio, a Ucrânia teme que os sistemas ocidentais de defesa antiaérea sejam desviados para essa região.

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bur-roc/cel/arm-pc-erl/mab/jc

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