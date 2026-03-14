Explosão do lado de fora de escola judaica em Amsterdã

Uma explosão noturna ocorreu no muro exterior de uma escola judaica em Amsterdã sem causar feridos, anunciou neste sábado(14) a prefeita da capital holandesa, Femke Halsema, que a qualificou como um “ato covarde de agressão”.

A polícia, que abriu uma investigação, dispõe de imagens de câmeras de vigilância nas quais se vê um homem colocando o artefato explosivo, acrescentou a prefeita em um comunicado.

“A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente ao local”, no bairro de Buitenveldert, no sul de Amsterdã, e “os danos materiais são limitados”, especificou.

Os judeus de Amsterdã enfrentam “cada vez com mais frequência o antissemitismo e isso é inaceitável”, denunciou a prefeita.

“Uma escola deve ser um lugar onde as crianças possam assistir às aulas com total segurança. Amsterdã precisa ser um lugar onde os judeus possam viver em segurança”, insistiu.

Este incidente é semelhante a outros registrados nesta semana, todos à noite, em frente a sinagogas de Liège (Bélgica) e Roterdã (Países Baixos).

“É terrível. O antissemitismo não pode ser aceito nos Países Baixos”, declarou na rede social X o chefe de Governo holandês, Rob Jetten.

Na sexta-feira, após a explosão em frente a uma sinagoga de Roterdã, as autoridades holandesas anunciaram a detenção de quatro jovens.

Esta série de ataques ocorre no contexto da guerra no Oriente Médio, da qual Israel é uma das partes beligerantes.

Na segunda-feira, na vizinha Bélgica, uma explosão abalou uma sinagoga em Liège, causando danos, mas sem deixar feridos.

A investigação foi confiada à procuradoria federal belga, competente em matéria de terrorismo, que 48 horas após os fatos afirmou estar analisando um vídeo, possivelmente gravado por jihadistas, no qual a explosão é reivindicada.

Na quinta-feira, um homem avançou com seu carro contra uma sinagoga nos arredores de Detroit, no estado americano de Michigan, provocando um incêndio.

Agentes de segurança abriram fogo contra o agressor, que, segundo o FBI, tirou a própria vida atirando contra si durante o confronto.

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