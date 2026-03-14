Antonelli se torna, no GP da China, o mais jovem da história a conquistar pole position
O italiano Kimi Antonelli, de 19 anos, conquistou a pole position para o Grande Prêmio da China neste sábado (14), tornando-se assim o piloto mais jovem a alcançar o melhor tempo numa classificação na história da Fórmula 1.
Antonelli liderou a dobradinha da Mercedes e vai largar na primeira fila ao lado de George Russell, quebrando o recorde de Sebastian Vettel, que tinha 21 anos quando conquistou a pole para o Grande Prêmio da Itália em 2008.
A dupla da Mercedes, assim como na Austrália no último fim de semana, dominou a sessão neste sábado em Xangai.
Antonelli voou em sua última volta de classificação com um tempo de 1 minuto e 32,046 segundos. Ele ficou 0,222 segundos à frente do líder do campeonato, Russell, que havia vencido a corrida sprint horas antes.
"Foi uma sessão bem tranquila", disse Antonelli. "Sem erros, e estou muito ansioso para a corrida de amanhã".
A dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ocupará a segunda fila do grid para a corrida de domingo, após se classificarem em terceiro e quarto lugares, respectivamente.
Em seguida vieram as McLarens de Oscar Piastri e do campeão mundial Lando Norris.
Max Verstappen foi apenas o oitavo mais rápido, prolongando um fim de semana muito infeliz para a Red Bull, que claramente está em dificuldades.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar em 16º
- Grid de largada do GP da China:
1ª fila:
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
2ª fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
4ª fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
5ª fila:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
6ª fila:
Nico Hülkenberg (GER/Audi)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
7ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
8ª fila:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
9ª fila:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
10ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
11ª fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
-- Resultado da sessão
- Classificação N.3:
1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:32.064
2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.286
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:32.415
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.428
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.550
6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.608
7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:32.873
8. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.002
9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:33.121
10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:33.292
- Eliminados Q2:
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
15. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
- Eliminados Q1:
17. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
18. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
bds/nr/pm/aam