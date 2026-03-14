Antonelli se torna, no GP da China, o mais jovem da história a conquistar pole position

Publicidade
AFP
14/03/2026 06:37

O italiano Kimi Antonelli, de 19 anos, conquistou a pole position para o Grande Prêmio da China neste sábado (14), tornando-se assim o piloto mais jovem a alcançar o melhor tempo numa classificação na história da Fórmula 1. 

Antonelli liderou a dobradinha da Mercedes e vai largar na primeira fila ao lado de George Russell, quebrando o recorde de Sebastian Vettel, que tinha 21 anos quando conquistou a pole para o Grande Prêmio da Itália em 2008. 

A dupla da Mercedes, assim como na Austrália no último fim de semana, dominou a sessão neste sábado em Xangai.

Antonelli voou em sua última volta de classificação com um tempo de 1 minuto e 32,046 segundos. Ele ficou 0,222 segundos à frente do líder do campeonato, Russell, que havia vencido a corrida sprint horas antes. 

"Foi uma sessão bem tranquila", disse Antonelli. "Sem erros, e estou muito ansioso para a corrida de amanhã". 

A dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ocupará a segunda fila do grid para a corrida de domingo, após se classificarem em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Em seguida vieram as McLarens de Oscar Piastri e do campeão mundial Lando Norris. 

Max Verstappen foi apenas o oitavo mais rápido, prolongando um fim de semana muito infeliz para a Red Bull, que claramente está em dificuldades.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar em 16º 

- Grid de largada do GP da China:

1ª fila:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

4ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

5ª fila:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

6ª fila:

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

7ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

8ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

9ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

11ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

-- Resultado da sessão

- Classificação N.3:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:32.064

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.286

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:32.415

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.428

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.550

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.608

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:32.873

8. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.002

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:33.121

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:33.292

- Eliminados Q2:

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi)

12. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

15. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

- Eliminados Q1:

17. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

18. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

