Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brasil e Paraguai impulsionam relações após tensão diplomática

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/03/2026 00:17

compartilhe

SIGA

Os chanceleres de Brasil e Paraguai concordaram em fortalecer o diálogo e a cooperação bilateral, durante um encontro nesta sexta-feira em Assunção, após a tensão diplomática gerada por uma operação de espionagem envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que conversou com o colega sobre a Hidrovia Paraguai-Paraná, a Usina Hidrelétrica de Itaipu, comércio, cooperação no âmbito do Mercosul e combate ao crime transnacional. Também ressaltou que a relação tem uma base sólida.

Já o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez, destacou o Brasil como principal aliado de seu país. "O Brasil é o principal investidor no Paraguai atualmente. É o mercado de destino da nossa exportação, e essa relação é chave para o desenvolvimento do Paraguai."

A relação entre os dois países esfriou após o escândalo envolvendo uma operação de espionagem brasileira em Itaipu, que veio à tona há quase um ano, quando os dois governos deveriam discutir a tarifa de venda da energia hidrelétrica. O impasse diplomático foi superado em novembro passado.

Para virar a página de forma definitiva, Ramírez anunciou que efetivos da Força Aérea do Paraguai vão participar na próxima semana de uma operação com o Brasil destinada a reforçar a segurança nas fronteiras contra o narcotráfico.

O chanceler paraguaio também anunciou que o presidente Santiago Peña aceitou um convite do colega Lula para uma reunião sobre meio ambiente no fim do mês, em Campo Grande.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hro/vel/mr/lb

Tópicos relacionados:

brasil comercio diplomacia economia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay