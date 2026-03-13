Presidente da Venezuela pede fim de sanções dos EUA em reunião com missão colombiana

A presidente interina Delcy Rodríguez pediu nesta sexta-feira (13) aos Estados Unidos o fim das sanções contra a Venezuela, ao receber em Caracas uma delegação da Colômbia.

Após a mudança abrupta de governo na Venezuela, Washington retomou o trato diplomático e comercial com Caracas. Delcy aproveitou a reunião de hoje para defender o fim das sanções, que o presidente Donald Trump flexibilizou para favorecer as petroleiras americanas, principalmente.

"As medidas coercitivas unilaterais contra o povo da Venezuela afetam os povos da nossa América Latina. Também têm impacto na economia da Colômbia, na economia da Venezuela", ressaltou a presidente.

Mais cedo, os Estados Unidos flexibilizaram ainda mais suas medidas contra a Venezuela, com o propósito de aumentar a produção de fertilizantes, diante da escassez de petróleo devido à guerra no Oriente Médio. Nesse sentido, autorizaram três novas licenças que incluem todas as atividades relacionadas com o aumento de "produtos petroquímicos".

- Acordos importantes -

A reunião de hoje foi liderada pelos chanceleres da Venezuela e da Colômbia. A pauta incluía discussões sobre cooperação em segurança e energia.

"Houve acordos importantes, linhas de trabalho importantes, que vamos acelerar nas próximas semanas", informou o ministro venezuelano no encerramento do encontro. Os chanceleres devem voltar a se reunir em 23 de abril.

Delcy pediu à Colômbia uma cooperação mais estreita na troca de informações de inteligência para enfrentar a insegurança na fronteira. "É um problema que temos como países e somos chamados a avançar em conjunto."

Vários grupos armados financiados pelo narcotráfico atuam na fronteira. Os Estados Unidos realizam operações contra o tráfico de drogas na América Latina e tentam conter o avanço na região de adversários comerciais, como a China.

Representantes da estatal Petróleos de Venezuela e da colombiana Ecopetrol participaram da reunião, para avançar na cooperação energética. Delcy anunciou que iniciou hoje a exportação de gás liquefeito de petróleo (GLP) para a Colômbia, e antecipou que deseja reativar um gasoduto inaugurado em 2007.

A presidente interina também expressou intenção de comprar eletricidade da Colômbia, essencial para a recuperação da indústria do petróleo venezuelana.

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