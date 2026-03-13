Irã ameaça reduzir 'a cinzas' instalações petrolíferas ligadas aos EUA se as de Kharg forem atacadas

O exército iraniano prometeu neste sábado (14, data local) reduzir "a cinzas" as instalações energéticas vinculadas aos Estados Unidos no Oriente Médio, em resposta ao presidente Donald Trump, que ameaçou atacar as infraestruturas petrolíferas de Teerã na ilha de Kharg.

"Todas as instalações petrolíferas, econômicas e energéticas pertencentes a empresas petrolíferas da região que sejam em parte propriedade dos Estados Unidos ou que cooperem com os Estados Unidos serão imediatamente destruídas e reduzidas a cinzas", anunciou um porta-voz do quartel-general central Khatam al Anbiya, afiliado à Guarda Revolucionária, citado pela imprensa estatal.

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