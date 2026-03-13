Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem que atacou sinagoga nos EUA deu um tiro na cabeça (FBI)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/03/2026 21:19

compartilhe

SIGA

O homem que morreu ontem ao atacar uma sinagoga nos Estados Unidos atirou em si mesmo, informou nesta sexta-feira (13) a agente do FBI Jennifer Runyan, em entrevista coletiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna identificou o homem como Ayman Mohamad Ghazali, 41. Embora tenha sido noticiado que ele perdeu familiares em ataques de Israel ao Líbano, "seria irresponsável da minha parte especular sobre a sua motivação", disse Jennifer.

O agressor lançou uma caminhonete contra a sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield, nos arredores de Detroit, o que provocou um incêndio e desencadeou uma grande operação das autoridades. 

Ghazali chegou a Detroit em 2011, com um visto para cônjuges de americanos. Em 2016, obteve a cidadania.

O FBI anunciou que o caso é investigado "como ato de violência direcionado contra a comunidade judaica”.

Um vizinho disse ao periódico Detroit Free Press que Ghazali "perdeu familiares recentemente em um ataque israelense no Líbano". Uma fonte da comunidade libanesa-americana do Michigan indicou ao canal CBS News que o ataque ocorreu “cerca de 10 dias antes” e “matou vários familiares dele, o que o deixou devastado”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pel/llb/lb/mr/lb

Tópicos relacionados:

fbi guerra israel libano policia religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay