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Trump ameaça 'demolir' infraestrutura crucial para o petróleo na ilha iraniana de Kharg

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AFP
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Repórter
13/03/2026 20:43

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O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (13) que as forças armadas dos Estados Unidos bombardearam intensamente alvos militares em Kharg, no Irã, que administra quase todas as exportações de petróleo bruto do país, e ameaçou atacar a infraestrutura petrolífera dessa ilha.

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Os Estados Unidos "realizaram um dos bombardeios mais poderosos da História do Oriente Médio e aniquilaram completamente todos os alvos MILITARES na joia da coroa do Irã, a ilha de Kharg", disse Trump nas redes sociais.

"Decidi NÃO demolir a infraestrutura petrolífera da ilha. No entanto, se o Irã, ou qualquer outro, fizer algo para interferir na passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Ormuz, reconsiderarei minha decisão imediatamente", advertiu.

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bgs/js/mr/vel/am

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