EUA flexibiliza sanções contra Venezuela para incentivar produção de fertilizantes

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (13) uma nova flexibilização das sanções contra a Venezuela para permitir um aumento da produção de fertilizantes, em um momento em que a guerra no Oriente Médio provoca escassez de petróleo e de produtos derivados.

As três novas licenças do Departamento do Tesouro incluem todas as atividades econômicas que permitam ampliar a produção de "produtos petroquímicos", o que inclui "produtos fertilizantes e produtos químicos precursores de fertilizantes".

As licenças incluem um anexo no qual aparecem todos os produtos autorizados.

Os fertilizantes se tornaram um produto muito procurado nos mercados internacionais devido ao aumento dos preços causado pelas hostilidades contra o Irã, o que também provocou praticamente o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial.

Cerca de 33% dos fertilizantes mundiais, incluindo enxofre e amônia, também transitam por essa via fluvial estratégica.

A América Latina é uma região importadora de fertilizantes e foi especialmente afetada pelo início da guerra na Ucrânia, um dos maiores países produtores, junto com a Rússia.

A Venezuela também importava grandes volumes da Rússia devido ao estado crítico de seu setor petrolífero.

O objetivo de Washington é reativar esse setor, para garantir um fornecimento estável de petróleo e derivados, ao mesmo tempo em que fornece as divisas dessas vendas a Caracas, sob suas condições.

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