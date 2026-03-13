Ataque israelense contra centro de saúde mata 12 membros de equipe médica no Líbano

Um ataque israelense contra um centro de saúde matou pelo menos 12 membros do pessoal médico no sul do Líbano, informou neste sábado (14, data local) o Ministério da Saúde libanês, enquanto continuam os confrontos entre Israel e o Hezbollah na região.

O ministério indicou em um comunicado que "lamenta os trabalhadores da saúde de Burj Qalawiya mortos em um ataque aéreo israelense que teve como alvo o centro de atenção primária da cidade".

A pasta acrescentou que "12 médicos, paramédicos e enfermeiros que estavam de serviço no centro morreram, e outro trabalhador da saúde ficou ferido", enquanto as operações de resgate ainda estavam em andamento.

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