Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataque israelense contra centro de saúde mata 12 membros de equipe médica no Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/03/2026 19:43

compartilhe

SIGA

Um ataque israelense contra um centro de saúde matou pelo menos 12 membros do pessoal médico no sul do Líbano, informou neste sábado (14, data local) o Ministério da Saúde libanês, enquanto continuam os confrontos entre Israel e o Hezbollah na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ministério indicou em um comunicado que "lamenta os trabalhadores da saúde de Burj Qalawiya mortos em um ataque aéreo israelense que teve como alvo o centro de atenção primária da cidade".

A pasta acrescentou que "12 médicos, paramédicos e enfermeiros que estavam de serviço no centro morreram, e outro trabalhador da saúde ficou ferido", enquanto as operações de resgate ainda estavam em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nad/cc/cr/mr/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay