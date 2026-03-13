Olympique de Marselha vence Auxerre e se consolida em 3º no Francês
O Olympique de Marselha abriu a 26ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira (13) com uma vitória por 1 a 0 sobre o Auxerre (16º), resultado que consolida a equipe na terceira posição da tabela.
O único gol da partida no estádio Vélodrome foi marcado no segundo tempo pelo argelino Amine Gouiri (79').
Com o resultado, o Olympique chega a 49 pontos e abre três de vantagem sobre o Lyon (4º), que no domingo visita o Le Havre (14º).
O líder Paris Saint-Germain (57 pontos) não joga neste fim de semana, pois seu duelo contra o Nantes foi adiado para que o time parisiense tenha tempo de descanso até o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, em Londres, na próxima terça-feira.
Jogando no Parque dos Príncipes, o PSG venceu na ida por 5 a 2 e construiu boa vantagem para avançar às quartas.
Com isso, o Lens (2º, 56 pontos) tem a oportunidade de assumir a liderança provisória em caso de vitória sobre o Lorient (10º) no sábado.
--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 13 de março
Olympique de Marselha - Auxerre 1 - 0
Sábado, 14 de março
(13h00) Lorient - Lens
(15h00) Angers - Nice
(17h05) Monaco - Brest
Domingo, 15 de março
(11h00) Strasbourg - Paris FC
(13h15) Metz - Toulouse
Le Havre - Lyon
(16h45) Rennes - Lille
Quarta-feira, 22 de abril
(21h00) PSG - Nantes
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 57 25 18 3 4 54 22 32
2. Lens 56 25 18 2 5 48 21 27
3. Olympique de Marselha 49 26 15 4 7 53 33 20
4. Lyon 46 25 14 4 7 40 27 13
5. Rennes 43 25 12 7 6 42 35 7
6. Lille 41 25 12 5 8 38 32 6
7. Monaco 40 25 12 4 9 43 37 6
8. Strasbourg 36 25 10 6 9 40 31 9
9. Brest 36 25 10 6 9 34 34 0
10. Lorient 34 25 8 10 7 35 39 -4
11. Angers 32 25 9 5 11 23 30 -7
12. Toulouse 31 25 8 7 10 33 29 4
13. Paris FC 27 25 6 9 10 29 41 -12
14. Le Havre 26 25 6 8 11 20 32 -12
15. Nice 24 25 6 6 13 30 48 -18
16. Auxerre 19 26 4 7 15 19 36 -17
17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20
18. Metz 13 25 3 4 18 22 56 -34
