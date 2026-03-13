Internacional

Olympique de Marselha vence Auxerre e se consolida em 3º no Francês

AF
AFP
AF
AFP
13/03/2026 19:19

O Olympique de Marselha abriu a 26ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira (13) com uma vitória por 1 a 0 sobre o Auxerre (16º), resultado que consolida a equipe na terceira posição da tabela.

O único gol da partida no estádio Vélodrome foi marcado no segundo tempo pelo argelino Amine Gouiri (79').

Com o resultado, o Olympique chega a 49 pontos e abre três de vantagem sobre o Lyon (4º), que no domingo visita o Le Havre (14º).

O líder Paris Saint-Germain (57 pontos) não joga neste fim de semana, pois seu duelo contra o Nantes foi adiado para que o time parisiense tenha tempo de descanso até o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, em Londres, na próxima terça-feira.

Jogando no Parque dos Príncipes, o PSG venceu na ida por 5 a 2 e construiu boa vantagem para avançar às quartas.

Com isso, o Lens (2º, 56 pontos) tem a oportunidade de assumir a liderança provisória em caso de vitória sobre o Lorient (10º) no sábado.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de março

   Olympique de Marselha - Auxerre                1 - 0

  

   Sábado, 14 de março

   (13h00) Lorient - Lens                              

   (15h00) Angers - Nice                               

   (17h05) Monaco - Brest                              

  

   Domingo, 15 de março

   (11h00) Strasbourg - Paris FC

   (13h15) Metz - Toulouse                             

           Le Havre - Lyon                             

   (16h45) Rennes - Lille                              

  

   Quarta-feira, 22 de abril

   (21h00) PSG - Nantes                                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     57  25  18   3   4  54  22  32

    2. Lens                    56  25  18   2   5  48  21  27

    3. Olympique de Marselha   49  26  15   4   7  53  33  20

    4. Lyon                    46  25  14   4   7  40  27  13

    5. Rennes                  43  25  12   7   6  42  35   7

    6. Lille                   41  25  12   5   8  38  32   6

    7. Monaco                  40  25  12   4   9  43  37   6

    8. Strasbourg              36  25  10   6   9  40  31   9

    9. Brest                   36  25  10   6   9  34  34   0

   10. Lorient                 34  25   8  10   7  35  39  -4

   11. Angers                  32  25   9   5  11  23  30  -7

   12. Toulouse                31  25   8   7  10  33  29   4

   13. Paris FC                27  25   6   9  10  29  41 -12

   14. Le Havre                26  25   6   8  11  20  32 -12

   15. Nice                    24  25   6   6  13  30  48 -18

   16. Auxerre                 19  26   4   7  15  19  36 -17

   17. Nantes                  17  25   4   5  16  22  42 -20

   18. Metz                    13  25   3   4  18  22  56 -34

Estado de Minas

