Roma recebe sinal verde para construir novo estádio que pode ser usado na Euro 2032

O projeto do novo estádio que a Roma planeja construir a partir de 2027 foi aprovado nesta sexta-feira (13) pela Câmara Municipal da capital italiana.

Dos 44 vereadores que votaram, 39 foram a favor do "projeto de viabilidade técnica e econômica" apresentado pelo clube.

"Estamos todos muito satisfeitos, pois há uma forte maioria a favor do estádio", declarou o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

"As obras poderiam começar no primeiro semestre de 2027. Assim, estaria pronto para sediar jogos da Eurocopa de 2032", que será organizada em conjunto por Itália e Turquia, continuou Gualtieri.

O projeto ainda precisa ser aprovado por diversos órgãos administrativos, particularmente em nível regional, uma burocracia frequentemente criticada pelos clubes da Serie A italiana e considerado como um entrave à modernização dos estádios do país.

A Roma divide o Estádio Olímpico com sua arquirrival, a Lazio, mas, há vários anos, ambos os clubes desejam ter sua própria casa.

O clube 'giallorosso', controlado pela família americana Friedkins, vem trabalhando há vários meses em um projeto de estádio com capacidade para pouco mais de 60 mil pessoas no bairro de Pietralata, no nordeste da capital italiana, com um custo total estimado de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões na cotação atual).

A Lazio, por sua vez, quer reformar o Estádio Flamínio, abandonado desde que a seleção italiana de rugby deixou de disputar lá seus jogos do Torneio das Seis Nações.

"Estamos trabalhando com a mesma diligência neste projeto", afirmou o prefeito de Roma.

A infraestrutura um é tema que gera tensão antes da Euro 2032. Em maio do ano passado, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, descreveu o estado dos estádios italianos como "vergonhoso".

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