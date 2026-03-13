EUA envia mais navios e fuzileiros navais ao Oriente Médio

Os Estados Unidos enviarão mais fuzileiros navais e navios ao Oriente Médio duas semanas após o início da campanha americano-israelense contra o Irã, informaram nesta sexta-feira (13) meios de comunicação dos EUA.

O Wall Street Journal citou autoridades americanas que afirmaram que o "USS Tripoli", baseado no Japão, e os fuzileiros navais designados a bordo estão se dirigindo para a região, enquanto o New York Times informou que 2.500 fuzileiros navais, a bordo de até três navios, estão a caminho do Oriente Médio.

A CNN afirmou que se trata de uma Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais — que normalmente inclui cerca de 2.500 fuzileiros navais e marinheiros — a que está sendo enviada.

O Wall Street Journal destacou que a solicitação de fuzileiros navais adicionais foi feita pelo Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas tropas americanas no Oriente Médio, e aprovada pelo chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

Já há fuzileiros navais na região apoiando as operações contra o Irã, acrescentou o jornal.

Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha aérea massiva contra o Irã em 28 de fevereiro, e Teerã respondeu com ondas de drones e mísseis, além de ataques a navios no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do comércio mundial de petróleo bruto.

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