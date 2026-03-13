Ucrânia inaugura embaixada no Panamá, um parceiro fundamental

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, destacou a abertura de uma embaixada no Panamá nesta sexta-feira (13) como um símbolo de aliança com um parceiro fundamental disposto a apoiar a reconstrução do país devastado pela guerra com a Rússia.

O Panamá, membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU e aliado dos Estados Unidos, condenou repetidamente a invasão russa da Ucrânia.

"Valorizamos muito o Panamá como um importante líder regional e como uma ponte entre oceanos e continentes", disse Sybiha durante a assinatura de acordos de cooperação com o ministro das Relações Exteriores panamenho, Javier Martínez-Acha.

Cinco por cento do comércio marítimo mundial passa pelo Canal do Panamá.

"O Panamá desempenha um papel como defensor do direito internacional, do diálogo e da cooperação; esses são os valores que defendemos", acrescentou Sybiha, segundo tradução de um intérprete.

A Ucrânia, com a qual o Panamá mantém relações diplomáticas desde 1993, inaugurou uma embaixada nesta sexta-feira na orla marítima da capital centro-americana.

O Panamá também vê uma oportunidade para que suas empresas participem da reconstrução da Ucrânia após o fim da guerra.

"As oportunidades que se abrem para o nosso país são imensas", observou Martínez-Acha.

"O chanceler da Ucrânia foi claro: os amigos da Ucrânia participarão da reconstrução do país, e o Panamá tem sido e continuará sendo um amigo da Ucrânia", acrescentou.

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