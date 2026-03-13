Barril de petróleo Brent subiu 11% esta semana e 42% desde o início da guerra no Oriente Médio
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O barril Brent, referência internacional para o petróleo, subiu mais de 42% desde o início da guerra no Oriente Médio, devido à queda nas entregas de hidrocarbonetos do Golfo Pérsico.
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Seu preço subiu de US$ 72,48 por barril em 27 de fevereiro para US$ 103,14 na noite desta sexta-feira, um aumento de mais de 42% no período e de 11% na semana.
Seu equivalente nos EUA, o barril WTI, subiu mais de 47% desde o início do conflito, chegando a US$ 98,71 por barril.
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