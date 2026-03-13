GPs de F1 do Bahrein e da Arábia Saudita devem ser 'cancelados ou adiados'

AFP
13/03/2026 16:19

Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 do Bahrein e da Arábia Saudita serão cancelados ou adiados devido à guerra no Oriente Médio, segundo declarou à AFP nesta sexta-feira (13) uma fonte a par do assunto que pediu anonimato.

"As corridas de F1 na Arábia Saudita e no Bahrein não vão acontecer nas datas previstas", afirmou a fonte.

A Fórmula 1 vai anunciar em breve que essas corridas "foram canceladas ou adiadas", acrescentou.

O GP do Bahrein está marcado para o fim de semana de 10 a 12 de abril, com o da Arábia Saudita programado para acontecer uma semana depois.

A região do Golfo Pérsico tem sofrido ataques de drones e mísseis iranianos nas últimas duas semanas.

O pequeno Estado do Bahrein foi alvo de vários ataques que atingiram edifícios, uma refinaria e uma grande base militar americana.

A Arábia Saudita também registrou ataques, alguns deles contra infraestruturas da indústria petrolífera, um setor de suma importância para o maior exportador de petróleo do mundo.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira que a primeira prova do Campeonato Mundial de Endurance, que deveria acontecer no Catar, foi adiada.

"Devido à atual instabilidade geopolítica no Oriente Médio, a corrida de 1.812 km no Catar (26 a 28 de março) está oficialmente adiada e agora será disputada de 22 a 24 de outubro, tornando-se a penúltima etapa do campeonato", ao invés vez da de abertura, informou em comunicado a FIA, que também rege a Fórmula 1.

