Turquia afirma que terceiro míssil balístico do Irã foi derrubado

A Turquia informou, nesta sexta-feira (13), que um míssil balístico lançado do Irã foi derrubado no espaço aéreo turco pelas defesas aéreas da Otan, embora o país considere uma "prioridade" evitar o envolvimento no conflito.

"Manter nosso país fora desse fogo é nossa principal prioridade", disse o presidente Recep Tayyip Erdogan após a Otan interceptar um terceiro míssil disparado do Irã.

"Estamos agindo com prudência contra planos, armadilhas e provocações que buscam arrastar nosso país para a guerra", acrescentou.

Mais cedo naquele dia, o Ministério da Defesa turco anunciou que baterias de defesa aérea da Otan destruíram um míssil, marcando o terceiro incidente desse tipo em pouco mais de uma semana.

"Um projétil balístico lançado do Irã e que entrou no espaço aéreo turco foi neutralizado pelos sistemas de defesa aérea e antimísseis da Otan mobilizados no Mediterrâneo oriental", afirma um comunicado do ministério.

A embaixada do Irã em Ancara negou imediatamente qualquer envolvimento e afirmou que "nenhum projétil" havia sido lançado em direção à Turquia.

Outros dois mísseis foram interceptados pela Otan na segunda-feira e na semana passada.

Durante a noite, as sirenes foram acionadas na base aérea de Incirlik, utilizada pela Otan, na província de Adana, região sudeste da Turquia, informou a agência estatal turca Anadolu.

Tropas dos Estados Unidos estão na base aérea turca de Incirlik, no âmbito da força da Otan.

Os moradores de Adana, situada a 10 quilômetros da base, foram acordados às 3h25 (21h25 de Brasília, quinta-feira) pelas sirenes que tocaram durante cerca de cinco minutos, segundo o site de notícias Ekonomim

Diversos vídeos compartilhados por internautas nas redes sociais mostram um objeto em chamas caindo do céu, acompanhado pelo som de sirenes.

Segundo o site de informações de defesa SavunmaSanayiST, esses objetos podem ser fragmentos de um terceiro míssil balístico ou de um interceptor.

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