Martín Anselmi vive momento de pressão máxima no Botafogo

Após ser eliminado na terceira fase da Copa Libertadores, o Botafogo do técnico argentino Martín Anselmi encara uma sequência difícil no Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso, neste sábado (14), será o clássico contra o Flamengo.

E enquanto a crise coloca Anselmi em xeque, o alvinegro precisa reagir.

A derrota por 1 a 0 em casa na terça-feira para o Barcelona de Guayaquil, que impediu o time carioca a avançar à fase de grupos da Libertadores e o condenou a disputar a Copa Sul-Americana, deixou o futuro do treinador argentino por um fio.

A imprensa já começa a especular sobre possíveis substitutos, como Fernando Diniz, além de Filipe Luís e Marcelo Gallardo, cujo alto valor no mercado os torna praticamente inviáveis, dado que o Botafogo enfrenta dificuldades financeiras.

Nesta quinta-feira, torcedores foram ao treino da equipe para protestar contra o momento do clube.

- Reforços e calendário pesado -

O clássico contra o Flamengo no estádio Nilton Santos, pela 6ª rodada do Brasileirão, pode ser um divisor de águas para o Botafogo, que desde o ano histórico de 2024, quando conquistou a Libertadores e foi campeão brasileiro, não voltou a ter tranquilidade.

Contas no vermelho e batalhas judiciais envolvendo seu proprietário, o empresário americano John Textor, acabaram impactando o clube, que não consegue encontrar estabilidade, seja dentro ou fora de campo.

Contratado para substituir Davide Ancelotti, Anselmi está tendo que lidar um elenco reduzido e com a chegada tardia de reforços, após a retirada do transferban imposto pela Fifa devido a dívidas antigas relacionadas ao meia argentino Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid.

No clássico deste sábado, três das principais contratações para a temporada podem fazer sua estreia: o meio-campista argentino Cristian Medina, o atacante Júnior Santos, que retorna ao clube, e o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi.

"Vamos disputar títulos e eu tenho certeza que a equipe do Botafogo vai brigar por eles", disse Júnior Santos em sua apresentação oficial nesta sexta-feira (13).

A chegada de reforços é um sopro de ar fresco quando o calendário é pesado. Após receber o Flamengo, o Botafogo terá três jogos complicados fora de casa, contra Palmeiras, RB Bragantino e Athletico-PR.

- "A mediocridade não é aceitável" -

"Ele [Anselmi] tem um desafio. Está tentando implementar um sistema, novo para nós, numa situação em que estamos sofrendo com as lesões na linha defensiva", disse Textor em entrevista.

"As equipes precisam se adaptar, os jogadores precisam se adaptar, os treinadores precisam se adaptar. E realmente precisamos começar a vencer e ganhar tudo. Estamos aqui para sermos campeões e a mediocridade não é aceitável", acrescentou.

O Flamengo, enquanto isso, vai para o clássico embalado após a chegada do técnico português Léo Jardim.

No domingo passado, na estreia de Jardim, o Rubro-Negro conquistou o Campeonato Carioca ao bater na final o Fluminense por 5-4 nos pênaltis, após empate em 0 a 0 nos 90 minutos.

E na última quarta-feira, pelo Brasileirão, o time derrotou o Cruzeiro por 2 a 0.

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