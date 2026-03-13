Israel diz que realizou 7.600 bombardeios no Irã e 1.100 no Líbano
compartilheSIGA
Israel anunciou nesta sexta-feira (13) que realizou 7.600 bombardeios no Irã desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, e 1.100 no Líbano, onde o exército israelense conduz, desde 2 de março, uma campanha contra o movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O "exército realiza operações em todo o território iraniano e efetuou 7.600 bombardeios, entre eles mais de 2 mil contra quartéis-generais e alvos do regime terrorista iraniano, e cerca de 4.700 contra o programa de mísseis iraniano", segundo o comunicado.
No Líbano, o exército israelense realizou, desde 2 de março, "mais de 1.100 bombardeios", 190 deles contra a força de elite al Radwan do movimento xiita, e mais de 200 contra mísseis ou lançadores de mísseis, acrescentou o comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sg/mj/cab/eg/ahg/rm-jc