Delegação colombiana viaja a Caracas após cancelamento de reunião entre presidentes

Uma delegação do governo colombiano viaja nesta sexta-feira (13) a Caracas após o cancelamento de última hora da reunião entre o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e a presidente venezuelana Delcy Rodríguez, informou à AFP uma fonte do Ministério de Minas.

O encontro entre os dois líderes estava previsto para ocorrer na cidade colombiana de Cúcuta, mas foi cancelado abruptamente na quinta-feira por "motivos de força maior", na que seria a primeira viagem internacional de Rodríguez como presidente.

Segundo o comunicado conjunto dos dois governos, a decisão foi tomada de comum acordo, sem detalhar as razões.

Apesar disso, os ministros colombianos da Defesa, do Comércio e de Minas e Energia seguem para Caracas para manter reuniões com autoridades venezuelanas. Petro não participará.

Os dois países pretendiam discutir o aumento do narcotráfico na fronteira, a possível compra de gás venezuelano pela Colômbia e outros temas de cooperação após a captura do presidente deposto Nicolás Maduro em uma operação americana em 3 de janeiro.

Uma fonte da presidência colombiana afirmou à AFP que o cancelamento se deveu a ameaças de segurança na região de fronteira, onde operam grupos armados ligados ao narcotráfico, como o Exército de Libertação Nacional (ELN).

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