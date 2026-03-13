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Com semana livre para treinar, Manchester United quer voltar a vencer no Inglês

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Repórter
13/03/2026 13:55

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Único time do Top 6 do Campeonato Inglês que descansou durante a semana por estar fora das copas europeias, o Manchester United recebe o Aston Villa no próximo domingo (15), pela 30ª rodada, com o objetivo de voltar a vencer.

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Os 'Red Devils', que ocupam a terceira posição na tabela, vivem grande momento na temporada, mas vêm de derrota para o Newcastle (2 a 1), há nove dias, e não jogam desde então, enquanto o Villa (4º com os mesmos 51 pontos) esteve em campo pelas oitavas de final da Liga Europa na quinta-feira, quando venceu o Lille por 1 a 0.

A derrota diante dos 'Magpies' foi a primeira do United desde a chegada do técnico Michael Carrick, em janeiro.

Carrick, ex-meio-campista do clube de Old Trafford, vinha com um retrospecto de seis vitórias e um empate nos sete jogos em que comandou a equipe antes da visita ao Newcastle.

Já o Aston Villa perdeu o embalo desde fevereiro, com uma única vitória e apenas cinco gols marcados nas últimas sete rodadas do campeonato.

Uma das causas é a ausência de pilares da equipe como o capitão John McGinn, que deve voltar contra o United, o francês Boubacar Kamara e o belga Youri Tielemans.

- Villa em baixa -

O Villa, que no final de 2025 estava na briga pela liderança, ocupa atualmente a quarta colocação, a última que classifica para a próxima Liga dos Campeões, sem levar em conta a possível vaga extra baseada no desempenho dos clubes de cada país nas competições europeias.

Nesse sentido, os ingleses deram um passo atrás após as derrotas desta semana na Champions de Liverpool, Manchester City, Chelsea e Tottenham, e os empates de Newcastle e Arsenal, líder isolado do campeonato.

Os 'Gunners' recebem o Everton com o objetivo de pelo menos manter os sete pontos de vantagem sobre o City (2º), que precisa vencer o West Ham em Londres para se recuperar da derrota para o Real Madrid (3 a 0) na Liga dos Campeões.

Uma vitória dos 'Hammers' pode complicar ainda mais a situação do Tottenham (16º), que visita o Liverpool após a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Champions. Os 'Spurs' lutam para evitar seu primeiro rebaixamento desde a temporada de 1977/1978.

--- Programação da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 14 de março

   (12h00) Sunderland - Brighton                       

           Burnley - Bournemouth                   

   (14h30) Chelsea - Newcastle                         

           Arsenal - Everton                           

   (17h00) West Ham - Manchester City                  

  

   Domingo, 15 de março

   (11h00) Crystal Palace - Leeds                      

           Manchester United - Aston Villa             

           Nottingham - Fulham                         

   (13h30) Liverpool - Tottenham                       

  

   Segunda-feira, 16 de março

   (17h00) Brentford - Wolverhampton                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 67  30  20   7   3  59  22  37

    2. Manchester City         60  29  18   6   5  59  27  32

    3. Manchester United       51  29  14   9   6  51  40  11

    4. Aston Villa             51  29  15   6   8  39  34   5

    5. Chelsea                 48  29  13   9   7  53  34  19

    6. Liverpool               48  29  14   6   9  48  39   9

    7. Brentford               44  29  13   5  11  44  40   4

    8. Everton                 43  29  12   7  10  34  33   1

    9. Bournemouth             40  29   9  13   7  44  46  -2

   10. Fulham                  40  29  12   4  13  40  43  -3

   11. Sunderland              40  29  10  10   9  30  34  -4

   12. Newcastle               39  29  11   6  12  42  43  -1

   13. Crystal Palace          38  29  10   8  11  33  35  -2

   14. Brighton                37  29   9  10  10  38  36   2

   15. Leeds                   31  29   7  10  12  37  48 -11

   16. Tottenham               29  29   7   8  14  39  46  -7

   17. Nottingham              28  29   7   7  15  28  43 -15

   18. West Ham                28  29   7   7  15  35  54 -19

   19. Burnley                 19  29   4   7  18  32  58 -26

   20. Wolverhampton           16  30   3   7  20  22  52 -30

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