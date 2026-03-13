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Explosões e fumaça preta em Tel Aviv após alerta de mísseis iranianos

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AFP
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Repórter
13/03/2026 13:07

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Várias explosões foram ouvidas, nesta sexta-feira (13), em Tel Aviv, no centro de Israel, onde sirenes de alerta foram acionadas, informaram jornalistas da AFP no local, após o exército do país identificar misseis disparados do Irã. 

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As explosões foram ouvidas até Jerusalém, a cerca de 70 quilômetros. Jornalistas da AFP viram fumaça preta subindo em dois pontos da região metropolitana. 

O exército israelense anunciou em um comunicado que identificou "mísseis disparados do Irã em direção ao território do Estado de Israel" e acrescentou que a defesa antiaérea entrou em ação para interceptá-los.

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bur-sg/mj/pc/ahg/jc/aa

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