Russell lidera dobradinha da Mercedes na classificação sprint do GP da China

O líder do Mundial de Fórmula 1, o britânico George Russell, marcou nesta sexta-feira (13) a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio da China, liderando a dobradinha da Mercedes à frente do italiano Kimi Antonelli.

Russell marcou o tempo de 1:31.520 no Circuito Internacional de Xangai, com 0.289s de vantagem sobre Antonelli, enquanto o campeão do ano passado, o também britânico Lando Norris (McLaren), terminou em terceiro.

Norris vai dividir a segunda fila com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari), vencedor da corrida sprint na China em 2025, que marcou o quarto tempo.

"O carro teve um desempenho maravilhoso", disse Russell, que lidera o campeonato após vencer a primeira corrida da temporada, o GP da Austrália, no último fim de semana.

"Depois de Melbourne, sabíamos que tínhamos um carro realmente bom. O motor está rendendo muito bem. E hoje foi um verdadeiro prazer pilotar, então estou feliz", acrescentou o piloto da Mercedes.

O quinto colocado foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), que vai largar ao lado do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em sexto.

Entre as principais equipes, a Red Bull teve o pior dia. O holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, terminou em oitavo — 1.734s segundo atrás de Russell —, enquanto o jovem francês Isack Hadjar foi o décimo, mais de 2 segundos mais lento que o líder.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que fez uma grande corrida na Austrália terminando na nona colocação, marcou o 14ª tempo.

A largada da corrida sprint do GP da China está marcada para 0h deste sábado (horário de Brasília).

--- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1:

1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

3ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

5ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

6ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

7ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

8ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

9ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

11ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

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