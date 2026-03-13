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Seis jovens morrem em ataque armado no Equador

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Repórter
13/03/2026 12:19

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Seis jovens morreram no Equador após homens armados abrirem fogo contra uma casa onde comemoravam sua formatura em uma cidade litorânea, informou a polícia nesta sexta-feira (13).

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O ataque armado ocorreu na tarde de quinta-feira em uma cidade turística na província de Guayas (sudoeste), epicentro da violência perpetrada por grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas, sequestro e extorsão. 

Os jovens assassinados tinham entre 16 e 20 anos, segundo o boletim de ocorrência inicial. 

De acordo com a mídia local, os jovens comemoravam sua formatura em uma casa alugada com piscina quando três homens armados dispararam contra eles. 

A polícia ainda "realiza buscas no local", disse o major Gonzalo Pinto, chefe de polícia da cidade de Playas, a cerca de 90 km a sudoeste de Guayaquil, à emissora Ecuavisa nesta sexta-feira. 

O ataque também deixou três pessoas feridas, que, segundo a mídia local, já receberam alta do hospital. 

Agentes antinarcóticos e investigadores de homicídios trabalham no local. A Promotoria informou nesta sexta-feira que ainda não houve prisões. 

O massacre ocorreu na véspera de uma nova ofensiva das autoridades contra o crime organizado e de um toque de recolher noturno nas províncias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas e El Oro, conforme anunciado pelo governo. 

O Equador bateu seu recorde de homicídios em 2025, com mais de 9.200 casos.

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pld/mel/aa

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