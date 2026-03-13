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Trump diz que os EUA atacarão o Irã 'com muita força' na próxima semana

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AFP
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Repórter
13/03/2026 11:43

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista transmitida nesta sexta-feira (13) que as forças de seu país realizarão ataques intensos contra alvos iranianos na próxima semana, a terceira desde o início da guerra. 

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"Vamos atacá-los com muita força na próxima semana", disse Trump à Fox News Radio.

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bur-jz/mar/aa

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