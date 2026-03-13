Narcotraficante uruguaio Marset é preso na Bolívia

O narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, procurado pelos Estados Unidos e outros países, foi detido nesta sexta-feira(13) na Bolívia, informou à AFP uma fonte do Ministério de Governo boliviano.

Marset estava foragido desde 2023 e suspeitava-se que circulava por vários países sul-americanos, como Venezuela, Brasil e Paraguai. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos oferecia 2 milhões de dólares (10,4 milhões de reais) por informações que levassem à sua captura.

"Sebastián Marset foi detido nesta sexta-feira de madrugada. Foi uma operação da polícia boliviana", afirmou um funcionário do governo que preferiu não revelar sua identidade.

A operação foi realizada em Santa Cruz de la Sierra, no leste, onde centenas de policiais foram mobilizados, constatou um jornalista da AFP.

Marset foi levado ao aeroporto de Viru Viru. Outras quatro pessoas também foram detidas.

Em julho de 2023, Marset havia fugido da casa onde morava em Santa Cruz, um dia antes de uma megaoperação para capturá-lo, junto com sua esposa e seus filhos.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou em maio de 2025 a abertura de um processo de acusação contra Marset por "lavagem de dinheiro" proveniente de lucros do narcotráfico por meio de instituições financeiras americanas.

Cartwright Weiland, funcionário do setor de narcóticos, afirmou então que o uruguaio era "um dos foragidos mais procurados em todo o Cone Sul" e "alvo central de uma importante investigação sobre o crime organizado no Paraguai".

Ele também era procurado pelo Uruguai e pelo Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jac/gta/mar/jc/aa