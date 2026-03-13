Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação nos EUA se moderou ligeiramente em janeiro a 2,8% (índice PCE)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/03/2026 11:19

compartilhe

SIGA

O índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, banco central americano) ficou ligeiramente abaixo do esperado em janeiro, em 2,8% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (13).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal previam que o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) permaneceria inalterado em relação a dezembro, quando ficou em 2,9%. 

O PCE subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, subiu 3,1%, seu nível mais alto desde março de 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aha/msp/mar/mel/aa

Tópicos relacionados:

eua inflacao macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay