Inflação nos EUA se moderou ligeiramente em janeiro a 2,8% (índice PCE)

O índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, banco central americano) ficou ligeiramente abaixo do esperado em janeiro, em 2,8% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (13).

Economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal previam que o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) permaneceria inalterado em relação a dezembro, quando ficou em 2,9%.

O PCE subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, subiu 3,1%, seu nível mais alto desde março de 2024.

