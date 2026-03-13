Assine
Estreito de Ormuz é um 'ambiente taticamente complexo', admite Pentágono

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/03/2026 10:43

O Estreito de Ormuz é um "ambiente taticamente complexo", afirmou o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (13), reconhecendo a dificuldade de executar planos para escoltar com segurança o tráfego por essa via fluvial estratégica. 

"É um ambiente taticamente complexo. Antes de movimentarmos qualquer coisa por lá em grande escala, precisamos garantir que faremos o trabalho de acordo com nossos objetivos militares atuais", disse Caine em uma coletiva de imprensa. 

Questionado se o governo Trump havia previsto que o estreito apresentaria problemas antes do início das hostilidades, o secretário do Pentágono, Pete Hegseth, respondeu afirmativamente, mas não deu detalhes. 

"Estamos nos aproximando, assumindo o controle e definindo quais objetivos queremos alcançar e como queremos alcançá-los", afirmou. 

O secretário de Energia, Chris Wright, afirmou no dia anterior que o Exército americano "não está preparado" para escoltar petroleiros pelo estreito, pois todos os seus recursos estão concentrados em ataques contra o Irã. 

Mas ele acrescentou que era "bastante provável" que essas escoltas pudessem ser realizadas até o final do mês. 

No início desta semana, Wright causou confusão nos mercados ao anunciar que navios americanos haviam realizado uma escolta. Sua publicação nas redes sociais foi rapidamente apagada e a Casa Branca negou que tal operação tivesse ocorrido.

wd/jz/mel/aa-jc

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

