Internacional

General coordena investigação sobre ataque contra escola iraniana, anuncia o Pentágono

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/03/2026 10:19

Um general americano foi designado para coordenar a investigação sobre o ataque que destruiu uma escola no Irã, informou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

A investigação "levará o tempo que for necessário para examinar todos os aspectos deste incidente", declarou Hegseth em uma entrevista coletiva.

Teerã acusou Estados Unidos e Israel pelo ataque com mísseis contra a escola, que, segundo relatos da imprensa iraniana, deixou ao menos 165 mortos, incluindo crianças.

wd-jz/mar/fp/aa

eua guerra ira israel

