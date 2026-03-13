General coordena investigação sobre ataque contra escola iraniana, anuncia o Pentágono
compartilheSIGA
Um general americano foi designado para coordenar a investigação sobre o ataque que destruiu uma escola no Irã, informou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A investigação "levará o tempo que for necessário para examinar todos os aspectos deste incidente", declarou Hegseth em uma entrevista coletiva.
Teerã acusou Estados Unidos e Israel pelo ataque com mísseis contra a escola, que, segundo relatos da imprensa iraniana, deixou ao menos 165 mortos, incluindo crianças.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
wd-jz/mar/fp/aa